Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors

Championnat européen de tir aux armes préhistoriques

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Venez découvrir en famille ou entre amis, les meilleurs tireurs européens.

Compétiteurs un parcours de 30 tirs par participant autour du musée

Spectateurs venez assister à ces épreuves de tir aux armes préhistoriques

.

Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover Europe’s best shooters with your family or friends.

Competitors: a course of 30 shots per participant around the museum

Spectators: come and watch these prehistoric weapons shooting events

L’événement Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Vercors Drôme