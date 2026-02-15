Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors
Championnat européen de tir aux armes préhistoriques Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors samedi 4 avril 2026.
Championnat européen de tir aux armes préhistoriques
Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04
Venez découvrir en famille ou entre amis, les meilleurs tireurs européens.
Compétiteurs un parcours de 30 tirs par participant autour du musée
Spectateurs venez assister à ces épreuves de tir aux armes préhistoriques
Musée de la Préhistoire 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr
English :
Come and discover Europe’s best shooters with your family or friends.
Competitors: a course of 30 shots per participant around the museum
Spectators: come and watch these prehistoric weapons shooting events
