Championnat Grand-Est canöé-kayak slalom 2026 La Pointerie Ancerville

Ancerville

Championnat Grand-Est canöé-kayak slalom 2026

La Pointerie Base nautique Ancerville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

L’association Ancerville Bar-le-Duc Canoë Kayak organise à la Base Nautique de la Pointerie, les Championnats Grand-Est 2026 de Canoë Kayak slalom, par équipe, individuel et équipage, ainsi qu’une short race.

Nous avons hâte de vous retrouver tous autour du bassin pour partager cet évènement, assister a de très belles navigations de la part d’athlètes de toute la région !

Entrée gratuite.Tout public

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La Pointerie Base nautique Ancerville 55170 Meuse Grand Est evenement@abck.fr

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English :

The Ancerville Bar-le-Duc Canoe Kayak association is organizing the Grand-Est 2026 Canoe Kayak slalom, team, individual and crew championships, as well as a short race, at the Base Nautique de la Pointerie.

We look forward to seeing you all around the basin to share in this event, and to witness some great sailing by athletes from all over the region!

Admission is free.

L’événement Championnat Grand-Est canöé-kayak slalom 2026 Ancerville a été mis à jour le 2026-04-15 par OT SUD MEUSE