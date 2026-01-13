Championnat individuel universitaire de tennis 2026 Tennis Club de La Chataigneraie (Montgermont – 35) Montgermont

Championnat individuel universitaire de tennis 2026 Tennis Club de La Chataigneraie (Montgermont – 35) Montgermont jeudi 15 janvier 2026.

Licence FFSU et licence FFT obligatoires

(Au Tennis Club de la Chataigneraie – terre battue)

Qualificatif pour les championnats de France qui auront lieu au Touquet.
Mais ouvert à toutes et tous les étudiant.e.s

**3 tableaux distincts :**
• Championnat élite (1/6 à top 20)

* Championnat de France Univ/Elite Féminin N1
* Championnat de France Univ/Elite Masculin N1

• Championnat N2 (5/6 à 2/6)

* Championnat de France Univ/National 2 Féminin
* Championnat de France Univ/National 2 Masculin

• Championnat N3 (NC à 15)

* Championnat de France Univ/National 3 Féminin
* Championnat de France Univ/National 3 Masculin

**Conditions d’inscription :**
• Licence FFSU obligatoire
(vous rapprocher de l’Association Sportive de votre établissement pour l’obtenir)

• Licence FFT obligatoire
(La compétition est homologuée FFT et les matches comptent pour le classement)

**Modalités d’inscription :**

• 2 phases pour l’inscription en ligne
Phase 1 : Formulaire initial pour s’inscrire à la compétition
[https://licencie.mysportu.com/manifestations/licencie/inscription-manifestation/manifestation/912#/](https://licencie.mysportu.com/manifestations/licencie/inscription-manifestation/manifestation/912#/)

Phase 2 : Formulaire complémentaire indispensable pour donner vos disponibilités :
[https://forms.gle/Wa9yyzKZK4HoNEpy9](https://forms.gle/Wa9yyzKZK4HoNEpy9)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-15T08:30:00.000+01:00
Fin : 2026-01-31T23:00:00.000+01:00

Tennis Club de La Chataigneraie (Montgermont – 35) Montgermont Montgermont 35760 Ille-et-Vilaine


