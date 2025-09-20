Championnat Inter-Club sur voilier habitable Saint-Valery-en-Caux
Plage Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Championnat en Flotte Collective sur First Class 7.5 organisé par le Club Nautique Valeriquais, commenté depuis le front de mer le samedi de 12h30 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 14h00. Selon les conditions météorologiques. .
Plage Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 91 48 89 contact@cnvaleriquais.fr
