CHAMPIONNAT INTERDÉPARTEMENTAL PARA PÉTANQUE ADAPTÉE Boulodrome Bernard-Gasset Montpellier

CHAMPIONNAT INTERDÉPARTEMENTAL PARA PÉTANQUE ADAPTÉE

Boulodrome Bernard-Gasset Avenue Maurice Planes Montpellier Hérault

Cette rencontre se tiendra au Boulodrome Bernard Gasset, avec les concours de la Ville de Montpellier, du Département de l’Hérault et le soutien logistique et humain d’Hérault Sport.

Le Comité Départemental Sport Adapté de l’Hérault organise le dimanche 14 décembre prochain, le championnat interdépartemental de Para Pétanque Adaptée, pour les adultes en situation de handicap mental et/ou psychique.

80 sportifs, venus de toute la région, participeront à cette compétition. .

English :

The event will be held at the Boulodrome Bernard Gasset, with the support of the City of Montpellier, the Hérault Department and the logistical and human resources of Hérault Sport.

German :

Das Spiel findet im Boulodrome Bernard Gasset statt und wird von der Stadt Montpellier, dem Departement Hérault und der logistischen und personellen Unterstützung von Hérault Sport unterstützt.

Italiano :

L’evento si terrà al Boulodrome Bernard Gasset, con il supporto della Città di Montpellier, del Dipartimento dell’Hérault e delle risorse logistiche e umane di Hérault Sport.

Espanol :

El evento se celebrará en el Boulodrome Bernard Gasset, con el apoyo del Ayuntamiento de Montpellier, el Departamento de Hérault y los recursos logísticos y humanos de Hérault Sport.

