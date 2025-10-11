Championnat karting à Autoreille Autoreille

Championnat karting à Autoreille Autoreille samedi 11 octobre 2025.

Championnat karting à Autoreille

Lieu-dit Sorbet Autoreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Venez vivre 2 jours de folie au CKB karting à Autoreille. Les plus grands pilotes vont s’affronter lors de ce championnat de ligues BFC et Grand Est. Aucune pitié, ce seront les meilleurs qui monteront sur le podium ! entrée gratuite, bar et restauration sur place. .

Lieu-dit Sorbet Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03 ckbesancon@gmail.com

English : Championnat karting à Autoreille

German : Championnat karting à Autoreille

Italiano :

Espanol :

L’événement Championnat karting à Autoreille Autoreille a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY