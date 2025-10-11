Championnat karting à Autoreille Autoreille
Lieu-dit Sorbet Autoreille Haute-Saône
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
2025-10-11
Venez vivre 2 jours de folie au CKB karting à Autoreille. Les plus grands pilotes vont s’affronter lors de ce championnat de ligues BFC et Grand Est. Aucune pitié, ce seront les meilleurs qui monteront sur le podium ! entrée gratuite, bar et restauration sur place. .
Lieu-dit Sorbet Autoreille 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 96 03 ckbesancon@gmail.com
