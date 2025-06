Championnat Le Règne de Jafar LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie

Championnat Le Règne de Jafar LES MARELLES CHANTEPIE Chantepie dimanche 20 juillet 2025 .

16€ membre de l’asso, 19€ non-membre, entrée libre pour la bourse d’échange

Tournoi du jeu de cartes Disney Lorcana organisé par Les Ille-Lumineurs

L’association cantepienne **Les Ille-Lumineurs** organise son prochain grand tournoi du jeu de cartes Disney Lorcana à la salle des Marelles le **dimanche 20 juillet**, en partenariat avec la mairie de Chantepie et Sortilèges Rennes.

Il s’agit d’un **championnat** qui n’arrive qu’une fois tous les trimestres, alors n’hésitez pas à passer à **9h** pour jouer ou vers **17h** pour profiter de la bourse d’échange et du jeu libre.

Nous pouvons accueillir jusqu’à **64 participants**, qui repartiront avec **2 boosters** de cartes garantis et, pour ceux qui se qualifieront parmi les 8 premiers, des **cartes rares et promotionnelles** !

Il est possible de se garer près de la mairie ou du parking de l’intermarché.

De plus, il y aura possibilité de commander des sandwichs ainsi qu’une petite buvette si vous avez faim ou soif :)

https://bit.ly/championnatset8 asso@les-ille-lumineurs.bzh

LES MARELLES CHANTEPIE PLACE DES MARELLES Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine