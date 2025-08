Championnat national de la race d’Âne Grand Noir du Berry La Celle-Condé

Championnat national de la race d’Âne Grand Noir du Berry La Celle-Condé samedi 23 août 2025.

Championnat national de la race d’Âne Grand Noir du Berry

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Samedi sera consacré au Concours Modèles et Allures toute la journée au lieu-dit les Guérinets en partenariat avec le Comice Agricole tenu ce même week-end. Dimanche matin, le Championnat se poursuivra au Pôle du Cheval et de l’Âne.

Venez admirer ou découvrir ce magnifique animal lors du championnat national de la race de l’Âne Grand Noir du Berry organisé par l’association française de l’Âne Grand Noir du Berry. .

Lieu-dit Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12

English :

Come and discover the 30th year of recognition of the Âne Grand Noir du Berry breed at the Pôle du Cheval et de l’Âne.

German :

Erleben Sie das 30. Jahr der Anerkennung der Eselrasse Grand Noir du Berry im Pôle du Cheval et de l’Âne (Pferde- und Eselzentrum).

Italiano :

Venite a scoprire il 30° anno di riconoscimento della razza asinina Grand Noir du Berry al Pôle du Cheval et de l’Âne.

Espanol :

Venga a descubrir los 30 años de reconocimiento de la raza asnal Grand Noir du Berry en el Pôle du Cheval et de l’Âne.

L’événement Championnat national de la race d’Âne Grand Noir du Berry La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-08-02 par OT LIGNIERES