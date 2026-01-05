Championnat national de quidditch/quadball Hippodrome du Petit Port Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Tout public

Le quadball est un sport collectif, obligatoirement mixte et de contact, melant des éléments de rugby, handball et dodgeball. Les équipes de D2 (Lyon, Angers, Toulouse Ariane, Caen et Nantes) se rencontreront pour le 2e week-end du championnat national les 17 et 18 janvier prochains, à l’hippodrome de Nantes.Les curieux et curieuses sont les bienvenus pour voir ou découvrir ce sport atypique et passionnant !Retrouvez toutes les infos sur nos réseaux sociaux.L’équipe de Nantes recrute toute l’année à partir de 16 ans.

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Hippodrome du Petit Port et trouvez le meilleur itinéraire

