Championnat national de quilles Gascogne MARCIAC Marciac

MARCIAC Au Gymnase Marciac Gers
Tarif : 18 EUR
Début : 2025-08-23 08:00:00
fin : 2025-08-23 17:30:00
2025-08-23
Le championnat national FNSMR de quilles gascogne sera à Marciac pour une journée de compétition en équipes.
Au programme
– 8h ouverture de la buvette/casse-croûte.
– 8h30 Accueil et pointage des équipes.
– 9h Début du concours.
– 12h Pause repas avec Self.
– 14h Demi-finale et Finale.
– 17h Remise des récompenses.
Pensez à ramenez vos quilles et à vous inscrire.
.
MARCIAC Au Gymnase Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 82 55 91 02 martin.tintin50@wanadoo.fr
English :
The FNSMR national bowling championship will be in Marciac for a day of team competition.
Program:
– 8am: Opening of the refreshment/snack bar.
– 8:30am: Teams welcome and check-in.
– 9am: Start of competition.
– 12pm: Lunch break with self-service.
– 2pm: Semi-final and final.
– 5pm: Awards ceremony.
Don’t forget to bring your pins and register.
German :
Die nationale FNSMR-Meisterschaft im Gascogne-Kegeln wird in Marciac einen Tag lang in Mannschaftswettbewerben ausgetragen.
Auf dem Programm stehen:
– 8.00 Uhr: Öffnung des Imbissstandes/der Snackbar.
– 8:30 Uhr: Empfang und Auszählung der Mannschaften.
– 9 Uhr: Beginn des Wettbewerbs.
– 12 Uhr: Essenspause mit Self.
– 14 Uhr: Halbfinale und Finale.
– 17 Uhr: Preisverleihung.
Denken Sie daran, Ihre Pins mitzubringen und sich anzumelden.
Italiano :
Il campionato nazionale di bowling FNSMR Gascogne sarà a Marciac per una giornata di gare a squadre.
Il programma:
– 8.00: Apertura del bar/ristorante.
– 8.30: Accoglienza e check-in delle squadre.
– 9.00: Inizio della gara.
– 12.00: Pausa pranzo con self-service.
– 14.00: Semifinale e finale.
– ore 17.00: Cerimonia di premiazione.
Non dimenticate di portare i birilli e di iscrivervi.
Espanol :
El campeonato nacional de bolos FNSMR Gascogne se celebrará en Marciac durante una jornada de competición por equipos.
En el programa:
– 8.00 h: Apertura del bar.
– 8h30: Acogida y registro de los equipos.
– 9h: Inicio de la competición.
– 12h: Pausa para comer en autoservicio.
– 14.00 h: Semifinales y final.
– 17.00: Entrega de premios.
No olvides traer tus bolos e inscribirte.
L’événement Championnat national de quilles Gascogne Marciac a été mis à jour le 2025-08-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65