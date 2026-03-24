Championnat National UMF Parc des expositions Nîmes
Championnat National UMF Parc des expositions Nîmes samedi 4 avril 2026.
Championnat National UMF
Parc des expositions 230 avenue du Languedoc Nîmes Gard
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
gratuit 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 08:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Championnat national qui réuni 29 clubs de majorettes, twirling, cheerleading, pompon de la France métropolitaine.
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Parc des expositions 230 avenue du Languedoc Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 88 43 92 70 majorettes.lesarenoises@yahoo.fr
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English :
National championship bringing together 29 majorettes, twirling, cheerleading and pompon clubs from all over France.
L’événement Championnat National UMF Nîmes a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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