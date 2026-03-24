Championnat National UMF Parc des expositions Nîmes

Championnat National UMF

Parc des expositions 230 avenue du Languedoc Nîmes Gard

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

gratuit 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 08:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Championnat national qui réuni 29 clubs de majorettes, twirling, cheerleading, pompon de la France métropolitaine.

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Parc des expositions 230 avenue du Languedoc Nîmes 30900 Gard Occitanie +33 6 88 43 92 70 majorettes.lesarenoises@yahoo.fr

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English :

National championship bringing together 29 majorettes, twirling, cheerleading and pompon clubs from all over France.

L’événement Championnat National UMF Nîmes a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes