Championnat Open 64 Shortboard, SUP, Kneeboard

Plage de Lafitenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Championnat Open 64 est une compétition officielle départementale organisée sous l’égide de la Fédération Française de Surf, rassemblant les meilleurs surfeurs du territoire des Pyrénées-Atlantiques. Ouvert aux catégories Open (tous âges), cet événement permet aux compétiteurs licenciés de s’affronter dans plusieurs disciplines emblématiques de la culture surf

· Shortboard discipline phare du surf moderne, basée sur performance, radicalité et manœuvres

· Stand Up Paddle (SUP Vague) surf pratiqué debout avec une pagaie, alliant glisse et technique

· Kneeboard discipline historique pratiquée à genoux, mettant en avant fluidité et engagement Ces championnats constituent une étape clé du parcours sportif fédéral, permettant de

· Attribuer les titres départementaux · Qualifier les meilleurs athlètes pour les niveaux régionaux et nationaux .

Plage de Lafitenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 063522113 arthasurf@gmail.com

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English : Championnat Open 64 Shortboard, SUP, Kneeboard

L’événement Championnat Open 64 Shortboard, SUP, Kneeboard Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque