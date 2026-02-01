Championnat Régional Challenge Luc Vuillet Les Moussières

Championnat Régional Challenge Luc Vuillet

Dimanche 15 décembre à partir de 10h.

Les Moussières (le lieu est susceptible de changer en fonction de l’enneigement).

Course de ski de fond réservée aux licenciés qui se déroulera sur le même site que la course des Belles combes

Pour les catégories de U11 à Senior en style classique départ mass start.

Buvette et petite restauration sur place .

Salle des Dolines Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 62 99

