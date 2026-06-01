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Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud

Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud

Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Place des Tilleuils

Ville : 19210 Montgibaud

Département : Corrèze

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Montgibaud

Championnat régional cyclosport UFOLEP

Place des Tilleuils Montgibaud Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Championnat régional de cyvlosport UFOLEP
9h45: 50 -29 ans, 60 ans et + , féminines,
12h10 17-19 ans, 40-49 ans, 15-16 ans, 13 14 ans, 11-12 ans,
14h45 20-29 ans, 30-39 ans
Buvette, plateau repas (grillades, frites, pizza, fromage, dessert)   .

Place des Tilleuils Montgibaud 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 39 12 37  emilie.chassagne@wanadoo.fr

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English : Championnat régional cyclosport UFOLEP

L’événement Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze