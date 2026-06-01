Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud
Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud dimanche 14 juin 2026.
Montgibaud
Championnat régional cyclosport UFOLEP
Place des Tilleuils Montgibaud Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Championnat régional de cyvlosport UFOLEP
9h45: 50 -29 ans, 60 ans et + , féminines,
12h10 17-19 ans, 40-49 ans, 15-16 ans, 13 14 ans, 11-12 ans,
14h45 20-29 ans, 30-39 ans
Buvette, plateau repas (grillades, frites, pizza, fromage, dessert) .
Place des Tilleuils Montgibaud 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 39 12 37 emilie.chassagne@wanadoo.fr
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English : Championnat régional cyclosport UFOLEP
L’événement Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze