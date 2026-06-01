Montgibaud

Championnat régional cyclosport UFOLEP

Place des Tilleuils Montgibaud Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Championnat régional de cyvlosport UFOLEP

9h45: 50 -29 ans, 60 ans et + , féminines,

12h10 17-19 ans, 40-49 ans, 15-16 ans, 13 14 ans, 11-12 ans,

14h45 20-29 ans, 30-39 ans

Buvette, plateau repas (grillades, frites, pizza, fromage, dessert) .

Place des Tilleuils Montgibaud 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 39 12 37 emilie.chassagne@wanadoo.fr

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English : Championnat régional cyclosport UFOLEP

L’événement Championnat régional cyclosport UFOLEP Montgibaud a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze