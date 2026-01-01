Championnat régional de cyclocross Stade municipal Saint-Maurice-les-Brousses

Championnat régional de cyclocross

L’Ufolep en partenariat avec Nex’Bike vous donne rendez-vous pour le championnat régional de cyclocross !

Au programme

11h reconnaissance du circuit.

13h 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans.

14h10 17-19 ans 50-59 ans 60 ans et + féminines.

15h15 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans.

17h15 remise des récompenses.

Inscription en ligne uniquement avant le 02/01/2026. .

Stade municipal Allée du Stade Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

