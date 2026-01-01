Championnat régional de cyclocross Stade municipal Saint-Maurice-les-Brousses
Championnat régional de cyclocross Stade municipal Saint-Maurice-les-Brousses dimanche 11 janvier 2026.
Championnat régional de cyclocross
Stade municipal Allée du Stade Saint-Maurice-les-Brousses Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
L’Ufolep en partenariat avec Nex’Bike vous donne rendez-vous pour le championnat régional de cyclocross !
Au programme
11h reconnaissance du circuit.
13h 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans.
14h10 17-19 ans 50-59 ans 60 ans et + féminines.
15h15 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans.
17h15 remise des récompenses.
Inscription en ligne uniquement avant le 02/01/2026. .
Stade municipal Allée du Stade Saint-Maurice-les-Brousses 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
