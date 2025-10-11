Championnat régional de Longe-côte Fort-Mahon-Plage

Championnat régional de Longe-côte Fort-Mahon-Plage samedi 11 octobre 2025.

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

11ème championnat régional de Longe côte.
boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France   contact@fortmahon-tourisme.com

English :

11th Regional Longe côte Championship.

German :

11. regionale Meisterschaft im Küstenlongieren.

Italiano :

11° Campionato regionale di Longe côte.

Espanol :

11º Campeonato Regional de Longe côte.

