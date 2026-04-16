Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat Régional de Massage Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

Championnat Régional de Massage Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 6 chemin des Fontaines

Ville : 26760 Beaumont-lès-Valence

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 20 20 20 Entrée public pour le week-end C'est, vous, public qui serez massés pendant le championnat via un tirage au sort !!!

Beaumont-lès-Valence

Championnat Régional de Massage (ANNULÉ Reporté à une date ultérieure)

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Évènement reporté à une date ultérieure non connue !!!
  .

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 67 43 31  contact@cubanmassageassociation.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat Régional de Massage

Event postponed to an unknown date !!!

L’événement Championnat Régional de Massage (ANNULÉ Reporté à une date ultérieure) Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Beaumont-lès-Valence (Drôme)