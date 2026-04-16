Championnat Régional de Massage Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence
Championnat Régional de Massage Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 9 mai 2026.
Beaumont-lès-Valence
Championnat Régional de Massage (ANNULÉ Reporté à une date ultérieure)
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Évènement reporté à une date ultérieure non connue !!!
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Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 67 43 31 contact@cubanmassageassociation.com
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English : Championnat Régional de Massage
Event postponed to an unknown date !!!
L’événement Championnat Régional de Massage (ANNULÉ Reporté à une date ultérieure) Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme