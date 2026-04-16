Championnat Régional de Massage Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

Beaumont-lès-Valence

Championnat Régional de Massage (ANNULÉ Reporté à une date ultérieure)

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Évènement reporté à une date ultérieure non connue !!!

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Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 67 43 31 contact@cubanmassageassociation.com

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English : Championnat Régional de Massage

Event postponed to an unknown date !!!

L’événement Championnat Régional de Massage (ANNULÉ Reporté à une date ultérieure) Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-04-18 par Valence Romans Tourisme