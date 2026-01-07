Championnat régional de relais Les Fourgs
Championnat régional de relais Les Fourgs dimanche 22 mars 2026.
Championnat régional de relais
La Coupe Les Fourgs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 15:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Organisé par l’ASOP.
Championnat régional de relais.
Début des courses à 9h. infos complémentaires à venir. .
La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@asop.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Championnat régional de relais Les Fourgs a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS