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AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Championnat régional des clubs de jeu provençal Boulodrome Jojo Gaudin Saint-Georges-de-Didonne

mardi 22 septembre 2026 · Boulodrome Jojo Gaudin · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Boulodrome Jojo Gaudin
Adresse
2 rue Robert-Schumann
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Championnat régional des clubs de jeu provençal

Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Le boulodrome accueille les meilleures équipes de la région.
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Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 51 97 36 

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English :

The bocce court hosts the region’s best teams.

L’événement Championnat régional des clubs de jeu provençal Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-06 par Royan Atlantique

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