Championnat régional des clubs de jeu provençal Boulodrome Jojo Gaudin Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Championnat régional des clubs de jeu provençal

Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 09:00:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Le boulodrome accueille les meilleures équipes de la région.

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Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 51 97 36

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English :

The bocce court hosts the region’s best teams.

L’événement Championnat régional des clubs de jeu provençal Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-06 par Royan Atlantique