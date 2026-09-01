Championnat régional des clubs de jeu provençal Boulodrome Jojo Gaudin Saint-Georges-de-Didonne
mardi 22 septembre 2026 · Boulodrome Jojo Gaudin · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Championnat régional des clubs de jeu provençal
Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 09:00:00
fin : 2026-09-22
Date(s) :
2026-09-22
Le boulodrome accueille les meilleures équipes de la région.
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Boulodrome Jojo Gaudin 2 rue Robert-Schumann Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 51 97 36
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English :
The bocce court hosts the region’s best teams.
L’événement Championnat régional des clubs de jeu provençal Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-06 par Royan Atlantique
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