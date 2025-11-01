Championnat régional des oiseaux d’élevage Châteauroux

Championnat régional des oiseaux d'élevage Châteauroux samedi 1 novembre 2025.

Championnat régional des oiseaux d’élevage

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

La salle Barbillat-Touraine accueille une exposition avicole/concours régional lors du premier weekend de novembre.

Concours régional et bourse ouverts à tous les éleveurs de la région Centre et autres. Les juges sont Michel AURITE (couleurs) Loic HUDON (posture) Michel VAN DEN BIESEN (exo) Thierry DULIERE (crochu). Cette expo est organisée par l’AOCF qui, à cette occasion, fêtera ses 40 ans. 3 .

Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 88 66 73

