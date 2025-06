Championnat régional d’Ultimate sur plage – Plage de Kairon au Niveau du Blockhaus Saint-Pair-sur-Mer 21 juin 2025 10:00

Manche

Championnat régional d’Ultimate sur plage Plage de Kairon au Niveau du Blockhaus Boulevard Maritime Saint-Pair-sur-Mer Manche

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 15:00:00

2025-06-21

Championnat régional d’ultimate flying disc qualificatif pour le championnat National 3 qui aura lieu à Houlgate.

Différentes équipes de la Normandie sont attendues.

Plage de Kairon au Niveau du Blockhaus Boulevard Maritime

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 15 89 25 04

English : Championnat régional d’Ultimate sur plage

Regional flying disc ultimate championship qualifying for the National 3 championship to be held in Houlgate.

Teams from all over Normandy are expected.

German :

Regionale Ultimate-Flying-Disc-Meisterschaft, die sich für die National-3-Meisterschaft in Houlgate qualifiziert.

Verschiedene Teams aus der Normandie werden erwartet.

Italiano :

Campionato regionale di ultimate flying disc, qualificazione per il campionato nazionale 3 che si terrà a Houlgate.

Sono attese squadre da tutta la Normandia.

Espanol :

Campeonato regional de ultimate flying disc, clasificatorio para el campeonato nacional 3 que se celebrará en Houlgate.

Se espera la participación de equipos de toda Normandía.

