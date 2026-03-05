CHAMPIONNAT REGIONAL OCCITANIE DE LONGE COTE

50 Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 25 – 25 – 25

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Comité Régional de Randonnée Pédestre d’Occitanie est très heureux de vous accueillir à l’occasion de la 11ᵉ édition du Championnat régional de longe-côte, organisée cette année à Canet-en- Roussillon.

.

50 Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 5 82 24 18 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité Régional de Randonnée Pédestre d?Occitanie is delighted to welcome you to the 11th edition of the regional long-distance championship, held this year in Canet-en-Roussillon.

L’événement CHAMPIONNAT REGIONAL OCCITANIE DE LONGE COTE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-05 par MAIRIE CANET