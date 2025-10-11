Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs ANGLET OLYMPIQUE Stade Georges Dartiailh Marmande
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11
levée de rideau espoirs Nationaux
Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs ANGLET OLYMPIQUE
Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDAISE RUGBY vs SAINT-JEAN-DE-LUZ
German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs ANGLET OLYMPIQUE
Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDAISE RUGBY vs. SAINT-JEAN-DE-LUZ
Italiano :
Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE RUGBY vs ANGLET OLYMPIQUE
Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs ANGLET OLYMPIQUE
Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDAISE RUGBY vs SAINT-JEAN-DE-LUZ
