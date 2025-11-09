Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS Stade Georges Dartiailh Marmande
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-09
Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous ! .
English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS
Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS
German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS
Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs. DRANCY SAINT DENIS
Italiano :
Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS
Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS
Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS
L’événement Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS Marmande a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de Garonne