Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS Stade Georges Dartiailh Marmande dimanche 9 novembre 2025.

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous !   .

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS

Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS

German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS

Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs. DRANCY SAINT DENIS

Italiano :

Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS

Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS

Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs DRANCY SAINT DENIS

