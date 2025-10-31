Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL Stade Georges Dartiailh Marmande

Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous ! .

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs. SAINT JEAN DE LUZ OL

Italiano :

Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL

