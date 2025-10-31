Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL Stade Georges Dartiailh Marmande
Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL Stade Georges Dartiailh Marmande samedi 14 février 2026.
Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Championnat Rugby Nationale 2 Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs. SAINT JEAN DE LUZ OL
Italiano :
Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL
L’événement Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs SAINT JEAN DE LUZ OL Marmande a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de Garonne