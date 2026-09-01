Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS Stade Georges Dartiailh Marmande
dimanche 20 septembre 2026 · Stade Georges Dartiailh · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:15:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Championnat Rugby Nationale 2 : Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS
Coup d’envoi à 15h15, Espoirs 13h30
Programme 2026-2027 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS
L’événement Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne
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