UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marmande

Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS Stade Georges Dartiailh Marmande

dimanche 20 septembre 2026 · Stade Georges Dartiailh · Marmande

Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS Stade Georges Dartiailh Marmande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:15:00
Lieu
Stade Georges Dartiailh
Adresse
2 rue Portogruaro
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Marmande

Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:15:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Championnat Rugby Nationale 2 : Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS
Coup d’envoi à 15h15, Espoirs 13h30
Programme 2026-2027 à télécharger ci-dessous !   .

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS

L’événement Championnat Rugby Nationale 2 : US MARMANDE vs STADE LANGONNAIS Marmande a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Val de Garonne

À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)