Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US SALLES Stade Georges Dartiailh Marmande

Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US SALLES Stade Georges Dartiailh Marmande dimanche 19 avril 2026.

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

2026-04-19

Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous !   .

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US SALLES

Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs US SALLES

German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US SALLES

Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs US SALLES

Italiano :

Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs US SALLES

Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US SALLES

Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs US SALLES

L’événement Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US SALLES Marmande a été mis à jour le 2025-11-02 par OT Val de Garonne