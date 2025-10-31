Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE Stade Georges Dartiailh Marmande
Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE Stade Georges Dartiailh Marmande samedi 24 janvier 2026.
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous ! .
Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE
Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs US TYROSSE
German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE
Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs US TYROSSE
Italiano :
Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs US TYROSSE
Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE
Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs US TYROSSE
L’événement Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE Marmande a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Val de Garonne