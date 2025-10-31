Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE Stade Georges Dartiailh Marmande samedi 24 janvier 2026.

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Programme 2025-2026 à télécharger ci-dessous !   .

Stade Georges Dartiailh 2 rue Portogruaro Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

English : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE

Rugby Nationale 2 Championship: US MARMANDE vs US TYROSSE

German : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE

Meisterschaft Rugby Nationale 2: US MARMANDE vs US TYROSSE

Italiano :

Campionato nazionale di rugby 2: US MARMANDE vs US TYROSSE

Espanol : Championnat Rugby Nationale 2 US MARMANDE vs US TYROSSE

Campeonato Nacional de Rugby 2: US MARMANDE vs US TYROSSE

