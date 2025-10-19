Championnat supermotard Rue Frisette Pusey

Venez vibrer au rythme du Championnat Supermotard Bourgogne–Franche-Comté !

Les meilleurs pilotes régionaux s’affrontent dans une ambiance spectaculaire mêlant vitesse, technique et adrénaline. Sur un circuit mêlant bitume et terre, le supermotard offre un show unique, accessible à tous les publics.

L’événement est ouvert à tous les niveaux, dès 6 ans, et promet une journée riche en sensations fortes et en émotions. Que vous soyez passionné de moto ou simple curieux, c’est l’occasion parfaite de découvrir cette discipline spectaculaire et conviviale. .

