Championnat Team Roping aux Ecuries du Petit Roman petite Route de Mouriès Maussane-les-Alpilles

Championnat Team Roping aux Ecuries du Petit Roman

Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025. petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône

Le farwest débarque dans les Alpilles !

Show Western aux Ecuries du Petit Roman

10 / 11 / 12 OCTOBRE 2025 FINALE du CHAMPIONNAT EUROPEEN DE ROPING



Cette compétition, décisive pour le classement, accueille plusieurs centaines de cavaliers de toute l’Europe. Le farwest débarque dans les Alpilles !



Détails à venir



Informations sur https://www.facebook.com/Ecurielepetitroman/ .

petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 16 02 01

