Championnat Team Roping aux Ecuries du Petit Roman petite Route de Mouriès Maussane-les-Alpilles
Championnat Team Roping aux Ecuries du Petit Roman petite Route de Mouriès Maussane-les-Alpilles vendredi 10 octobre 2025.
Championnat Team Roping aux Ecuries du Petit Roman
Du vendredi 10 au dimanche 12 octobre 2025. petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-10
Le farwest débarque dans les Alpilles !
Show Western aux Ecuries du Petit Roman
10 / 11 / 12 OCTOBRE 2025 FINALE du CHAMPIONNAT EUROPEEN DE ROPING
Cette compétition, décisive pour le classement, accueille plusieurs centaines de cavaliers de toute l’Europe. Le farwest débarque dans les Alpilles !
Détails à venir
Informations sur https://www.facebook.com/Ecurielepetitroman/ .
petite Route de Mouriès Le Petit Roman Maussane-les-Alpilles 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 98 16 02 01
English :
The Far West comes to the Alpilles!
German :
Der Farwest landet in den Alpilles!
Italiano :
Il Far West arriva sulle Alpilles!
Espanol :
El Lejano Oeste llega a los Alpilles
L’événement Championnat Team Roping aux Ecuries du Petit Roman Maussane-les-Alpilles a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme de Maussane-les-Alpilles