Championnat vétéran de pétanque – Millepertuis Yzeure, 17 juin 2025 10:00, Yzeure.

Allier

Championnat vétéran de pétanque Millepertuis Boulodrome de Millepertuis Yzeure Allier

Début : 2025-06-17 10:00:00

fin : 2025-06-17

2025-06-17

Par équipe en six contre six, les joueurs de l’AS Yzeure pétanque rencontrent une autre équipe de l’Allier.

Millepertuis Boulodrome de Millepertuis

Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 96 01 29 national@asyzeurepetanque.fr

English :

In a six-versus-six team format, players from AS Yzeure pétanque met up with another team from the Allier region.

German :

In der Mannschaftswertung sechs gegen sechs treffen die Spieler von AS Yzeure Pétanque auf eine andere Mannschaft aus dem Allier.

Italiano :

La squadra di pétanque dell’AS Yzeure giocherà una partita a sei contro un’altra squadra della regione di Allier.

Espanol :

El equipo de petanca del AS Yzeure jugará un partido de seis contra otro equipo de la región de Allier.

