Championnats d’athlétisme : Équip’Athlé 2026 Pau
samedi 10 octobre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Championnats d’athlétisme : Équip’Athlé 2026
Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 12:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Le Club Universitaire Palois organise le samedi 10 octobre de 12h à 17h, au Stade André Lavie à Pau, le Challenge ÉQUIP’ATHLÉ Tour Automnal CD64 2026
Cette première compétition d’athlétisme de la saison rassemble les clubs des Pyrénées-Atlantiques. Ouverte aux Benjamins et Minimes (U14 et U16), elle se dispute par équipes et permet aux jeunes athlètes du 64 de se mesurer dans une ambiance sportive et conviviale
Le mythique Stade André Lavie vibrera au son de l’athlétisme. Accueillie à domicile, la manifestation verra les couleurs rouge et blanc du CU Pau bien représentées grâce à sa grosse section jeune pleine de talent, qui évoluera devant entraîneurs, familles et supporters
Au programme : courses, sauts et lancers
Parkings à proximité et buvette sur place. Programme détaillé à venir.
RDV nombreux pour encourager les jeunes athlètes palois et les clubs du département .
Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 31 50 15 cupau64@gmail.com
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English : Championnats d’athlétisme : Équip’Athlé 2026
L’événement Championnats d’athlétisme : Équip’Athlé 2026 Pau a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pau
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