Championnats de France de Beach Ultimate des Clubs open/féminin Royan

Championnats de France de Beach Ultimate des Clubs open/féminin Royan samedi 4 octobre 2025.

Championnats de France de Beach Ultimate des Clubs open/féminin

Plage de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04

Les Championnats de France de Beach Ultimate des Clubs (CFBU) open et féminin se dérouleront sur la plage de la Grande Conche de Royan. Ce sont 600 joueuses et joueurs de toute la France qui s’affronteront sur ces deux jours.

Plage de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 43 06 78 royanultimate@gmail.com

English :

The French Open and Women’s Club Beach Ultimate Championships (CFBU) will be held on the Grande Conche beach in Royan. Some 600 players from all over France will be competing over the two days.

German :

Die französischen Meisterschaften im Beach Ultimate der Vereine (CFBU) für Frauen und Männer finden am Strand Grande Conche in Royan statt. An diesen beiden Tagen werden 600 Spielerinnen und Spieler aus ganz Frankreich gegeneinander antreten.

Italiano :

L’Open di Francia e il Campionato femminile di Beach Ultimate (CFBU) si terranno sulla spiaggia della Grande Conche a Royan. Circa 600 giocatori provenienti da tutta la Francia si sfideranno durante i due giorni.

Espanol :

El Open de Francia y los Campeonatos Femeninos de Beach Ultimate de Clubes (CFBU) se celebrarán en la playa de Grande Conche, en Royan. Unos 600 jugadores de toda Francia competirán durante los dos días.

