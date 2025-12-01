CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX LE METRONUM Toulouse
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX LE METRONUM Toulouse vendredi 19 décembre 2025.
Tarif : 18 – 18 – 23 EUR
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-19
16 ans après, les championnats de France de Human Beatbox reviennent à Toulouse pour une nouvelle édition !
Retrouvez les meilleurs beatboxers français et un jury de renommée internationale pour des battles de folie et des showcases exclusifs au Metronum. 18 .
English :
16 years on, the French Human Beatbox Championships return to Toulouse for a new edition!
German :
16 Jahre später kehren die französischen Human Beatbox-Meisterschaften für eine neue Ausgabe nach Toulouse zurück!
Italiano :
dopo 16 anni, i Campionati Francesi di Human Beatbox tornano a Tolosa per una nuova edizione!
Espanol :
16 años después, los Campeonatos de Francia de Human Beatbox vuelven a Toulouse en una nueva edición
L’événement CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE