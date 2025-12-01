Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX LE METRONUM Toulouse

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX LE METRONUM Toulouse vendredi 19 décembre 2025.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 23 EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-20

Date(s) :
2025-12-19

16 ans après, les championnats de France de Human Beatbox reviennent à Toulouse pour une nouvelle édition !
Retrouvez les meilleurs beatboxers français et un jury de renommée internationale pour des battles de folie et des showcases exclusifs au Metronum. 18  .

LE METRONUM 2 Rond-Point Madame de Mondonville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie  

English :

16 years on, the French Human Beatbox Championships return to Toulouse for a new edition!

German :

16 Jahre später kehren die französischen Human Beatbox-Meisterschaften für eine neue Ausgabe nach Toulouse zurück!

Italiano :

dopo 16 anni, i Campionati Francesi di Human Beatbox tornano a Tolosa per una nuova edizione!

Espanol :

16 años después, los Campeonatos de Francia de Human Beatbox vuelven a Toulouse en una nueva edición

L’événement CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEATBOX Toulouse a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE