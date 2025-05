Championnats de France de Modélisme Naval – Amiens, 29 mai 2025 07:00, Amiens.

Somme

Promenade de la Hotoie Amiens Somme

2025-05-29

2025-06-01

2025-05-29

Pour célébrer ses 80 ans d’existence, le Modèle Yacht Club Picard (MYCP) organise l’édition 2025 des Championnats de France de maquettes de bateaux, navigantes ou statiques, dont les épreuves se dérouleront du 29 mai au 1er juin à Amiens.

Les modèles réduits de l’association créée en 1945, animent toujours les plans d’eau de l’agglomération amiénoise, et naviguent régulièrement esplanade de la Hotoie à Amiens ou sur les étangs de Saint Sauveur.

Club fondateur de la Fédération de Françe de Modélisme Naval, le MYCP a déjà organisé ces mêmes Championnats en 2000 et 2015.

Le modélisme naval, quant à lui, regroupe d’autres disciplines avec des régates de voiliers, des compétions de bateaux d’endurance ou de vitesse dotés de moteurs thermiques ou électriques.

Quelques 70 bateaux, reproductions fidèles de navires réels existants ou ayant existé constitueront cette Armada de 2025. Du jeudi au samedi, sur les berges du bassin rond du Parc de la Hotoie, on pourra admirer une grande diversité de navires, de toutes dimensions et de toutes époques: des vieux gréements aux voiles bariolées, des bâtiments militaires,

des bateaux de commerce ou de servitude dont les silhouettes sont aussi surprenantes que variées… Une flottille hétéroclite, dont chaque maquette témoigne de la périlleuse aventure vécue par le modéliste, avec son lot de prouesses techniques et d’heures passées qu’il n’imaginait pas en s’engageant et ne compte même plus une fois fini.

Durant les trois premiers jours le public accédera librement aux abords du plan d’eau, ainsi qu’au gymnase où seront exposées les maquettes. Une formidable occasion pour le visiteur de s’immerger dans les coulisses du modélisme naval et découvrir auprès de la trentaine de modélistes compétiteurs présents les techniques et les secrets de réalisation de leurs maquettes ou simplement au gré des déambulations, imaginer et rêver d’improbables batailles navales ou d’inédites croisières.

Le quatrième jour, dimanche, sera celui de l'énoncé des classements et de la remise des médailles aux modélistes dont l'œuvre aura convaincue voire enthousiasmé le jury qui aura jugé en son âme et conscience.

Promenade de la Hotoie

contact@modelismenaval-amiens.fr

