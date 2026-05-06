Championnats de France de Natation Handisport 2026 Centre aquatique Château Bleu Annemasse
Championnats de France de Natation Handisport 2026 Centre aquatique Château Bleu Annemasse samedi 6 juin 2026.
Annemasse
Championnats de France de Natation Handisport 2026
Centre aquatique Château Bleu 2 Rte de Bonneville, 74100 Annemasse Annemasse Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Les 6 et 7 juin 2026, le Château Bleu accueille les Championnats de France de natation handisport bassin 50 m, organisés par la Fédération Française Handisport et l’Annemasse Sports Handicap (ASH).
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Centre aquatique Château Bleu 2 Rte de Bonneville, 74100 Annemasse Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 87 52 30 contact@chateau-bleu.com
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English :
On June 6 and 7, 2026, the Château Bleu will play host to the 50 m French Handisport Swimming Championships, organized by the French Handisport Federation and Annemasse Sports Handicap (ASH).
L’événement Championnats de France de Natation Handisport 2026 Annemasse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Monts du Genevois
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