Championnats de France de Natation Maitres Carré d’Eau Bourg-en-Bresse jeudi 5 mars 2026.
Carré d’Eau 3 allée du Centre Nautique Bourg-en-Bresse Ain
Début : 2026-03-05 08:00:00
fin : 2026-03-08 20:00:00
2026-03-05
Notre club a été approché en décembre dernier par la Fédération Française de Natation pour accueillir les Championnats de France Maitres hiver en bassin de 25 mètres, qui se tiendront du 5 au 8 mars 2026.
Carré d’Eau 3 allée du Centre Nautique Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes club-natation-bourg@wanadoo.fr
English : French Masters Swimming Championships
Last December, our club was approached by the French Swimming Federation to host the French Masters Winter Championships in the 25-meter pool, to be held from March 5 to 8, 2026.
