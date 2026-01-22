Championnats de France de Natation Maitres Carré d’Eau Bourg-en-Bresse

Championnats de France de Natation Maitres

Carré d’Eau 3 allée du Centre Nautique Bourg-en-Bresse Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 08:00:00

fin : 2026-03-08 20:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Notre club a été approché en décembre dernier par la Fédération Française de Natation pour accueillir les Championnats de France Maitres hiver en bassin de 25 mètres, qui se tiendront du 5 au 8 mars 2026.

.

Carré d’Eau 3 allée du Centre Nautique Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes club-natation-bourg@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : French Masters Swimming Championships

Last December, our club was approached by the French Swimming Federation to host the French Masters Winter Championships in the 25-meter pool, to be held from March 5 to 8, 2026.

L’événement Championnats de France de Natation Maitres Bourg-en-Bresse a été mis à jour le 2026-01-22 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme