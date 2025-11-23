Championnats de France de Sauvetage sportif Stade Nautique Istres

Championnats de France de Sauvetage sportif

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025. Stade Nautique 1 Rue des Félibres Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Championnats de France Sauvetage sportif, SHORT COURSE.

UN PROJET SPORTIF D’ENVERGURE NATIONALE L’École de Sauvetage Côtier Méditerranéenne (E.S.M.) organise, sous délégation de la Fédération Française de Sauvetage

et de Secourisme, les Championnats de France Short Course 2025 de sauvetage sportif en piscine. .

Stade Nautique 1 Rue des Félibres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 03 23 75

French Sauvetage Championships, SHORT RACE.

Französische Meisterschaften im Sportrettungswesen, SHORT COURSE.

Campionati francesi di salvataggio, GARA BREVE.

Campeonato de Francia de botes salvavidas, CARRERA CORTA.

