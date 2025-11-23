Championnats de France de ski-alpinisme Sprint Méribel Mottaret Les Allues

Championnats de France de ski-alpinisme Sprint

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le Sprint est un parcours très court et assez technique, avec une trajectoire imposant des conversions, ponctué d’escaliers et de portage. La descente, matérialisée par des portes de géant, est également chronométrée.

120 coureurs sont attendus.

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr

English : French Ski Mountaineering Championships Sprint

The Sprint is a very short, fairly technical course, with a trajectory requiring conversions, punctuated by stairs and portages. The descent, marked by giant gates, is also timed.

120 riders are expected.

German :

Der Sprint ist eine sehr kurze, technisch anspruchsvolle Strecke mit einem Kurs, der Umschwünge, Treppen und Tragepassagen erfordert. Die Abfahrt, die durch Riesentore gekennzeichnet ist, wird ebenfalls mit einer Zeitmessung versehen.

es werden 120 Fahrer erwartet.

Italiano :

Lo Sprint è un percorso molto breve e abbastanza tecnico, con una traiettoria che richiede una serie di conversioni, punteggiata da scale e portages. Anche la discesa, segnata da cancelli giganti, è cronometrata.

sono attesi 120 corridori.

Espanol :

El Sprint es un recorrido muy corto y bastante técnico, con una trayectoria que requiere varias conversiones, salpicado de escaleras y porteos. El descenso, marcado por puertas gigantes, también es cronometrado.

se esperan 120 corredores.

L’événement Championnats de France de ski-alpinisme Sprint Les Allues a été mis à jour le 2025-11-20 par Méribel Tourisme