Championnats de France de ski-alpinisme Vertical Race Méribel Mottaret Les Allues

Championnats de France de ski-alpinisme Vertical Race

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Vertical Race est une épreuve d’endurance dont seule la montée est chronométrée sur une piste damée. Selon la catégorie d’âge, les coureurs réalisent de 300 à 1000 m de dénivelé. Le départ est groupé, tous les participants partent en même temps.

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@sportsmeribel.fr

English : French Ski Mountaineering Championships Vertical Race

The Vertical Race is an endurance event in which only the ascent is timed on a groomed track. Depending on age category, racers cover an altitude difference of 300 to 1000 m. The start is grouped, with all participants starting at the same time.

German :

Das Vertical Race ist ein Ausdauerrennen, bei dem nur der Anstieg auf einer präparierten Piste mit der Zeit gemessen wird. Je nach Altersklasse überwinden die Läufer zwischen 300 und 1000 Höhenmeter. Der Start erfolgt in Gruppen, alle Teilnehmer starten zur gleichen Zeit.

Italiano :

La Vertical Race è una gara di resistenza in cui viene cronometrata solo l’ascesa su una pista battuta. A seconda della categoria di età, i corridori coprono un dislivello compreso tra 300 e 1000 metri. La partenza è a gruppi, con tutti i partecipanti che partono contemporaneamente.

Espanol :

La Vertical Race es una prueba de resistencia en la que sólo se cronometra el ascenso por una pista preparada. Dependiendo de la categoría de edad, los corredores cubren un desnivel de entre 300 y 1000 metros. La salida es agrupada, con todos los participantes comenzando al mismo tiempo.

L’événement Championnats de France de ski-alpinisme Vertical Race Les Allues a été mis à jour le 2025-11-19 par Méribel Tourisme