Championnats de France de ski de bosses Parallèle Méribel Mottaret Les Allues

Championnats de France de ski de bosses Parallèle

Méribel Mottaret Front de neige Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:15:00

fin : 2026-03-29 15:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez assister aux Championnats de France de ski de bosses. Les meilleurs skieurs français s’affronteront au cœur de la station.

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Méribel Mottaret Front de neige Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr

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English : French Mogul Skiing Championships Parallel

Come and watch the French Mogul Ski Championships. The best French skiers will compete in the heart of the resort.

L’événement Championnats de France de ski de bosses Parallèle Les Allues a été mis à jour le 2026-03-11 par Méribel Tourisme