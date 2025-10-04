Championnats de France de ski roue Autrans Autrans-Méaudre en Vercors

Championnats de France de ski roue Autrans Autrans-Méaudre en Vercors samedi 4 octobre 2025.

Championnats de France de ski roue

Autrans Andrevières Autrans-Méaudre en Vercors Isère

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Samedi 4 et dimanche 5 octobre, la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors accueillera le Championnat de France de ski roue, rassemblant clubs et athlètes de toute la France venus en découdre pour remporter le titre de champion de France de leur catégorie.

English :

On Saturday 4th and Sunday 5th October, Autrans-Méaudre en Vercors will host the French Ski Wheel Championships, bringing together clubs and athletes from all over France to compete for the title of French champion in their category.

German :

Am Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. Oktober findet in Autrans-Méaudre en Vercors die französische Radskimeisterschaft statt, bei der Vereine und Athleten aus ganz Frankreich um den Titel des französischen Meisters in ihrer Kategorie kämpfen.

Italiano :

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, Autrans-Méaudre en Vercors ospiterà i Campionati francesi di ski wheel, che riuniranno club e atleti di tutta la Francia per contendersi il titolo di campione francese della propria categoria.

Espanol :

El sábado 4 y el domingo 5 de octubre, Autrans-Méaudre en Vercors acogerá los Campeonatos de Francia de esquí sobre ruedas, que reunirán a clubes y deportistas de toda Francia para luchar por el título de campeón de Francia de su categoría.

L’événement Championnats de France de ski roue Autrans-Méaudre en Vercors a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors