Championnats de France de soufflerie Windalps Méry
Championnats de France de soufflerie Windalps Méry vendredi 6 mars 2026.
Championnats de France de soufflerie
Windalps 550 rue Nicolas Copernic Méry Savoie
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-07
2026-03-06
Championnats de France de Soufflerie Indoor à Windalps, Méry. Les 6 & 7 mars, venez voir l’élite du vol indoor défier la gravité avec des acrobaties spectaculaires et des sensations fortes garanties ! Entrée libre, ambiance incroyable !
Windalps 550 rue Nicolas Copernic Méry 73420 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 39 00 99 contact@windalps.com
English :
French Indoor Wind Tunnel Championships at Windalps, Méry. On March 6 & 7, come and see the indoor flying elite defy gravity with spectacular acrobatics and guaranteed thrills! Free entry, incredible atmosphere!
