Championnats de France de soufflerie Windalps Méry

Championnats de France de soufflerie

Championnats de France de Soufflerie Indoor à Windalps, Méry. Les 6 & 7 mars, venez voir l’élite du vol indoor défier la gravité avec des acrobaties spectaculaires et des sensations fortes garanties ! Entrée libre, ambiance incroyable !

Windalps 550 rue Nicolas Copernic Méry 73420 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 58 39 00 99 contact@windalps.com

English :

French Indoor Wind Tunnel Championships at Windalps, Méry. On March 6 & 7, come and see the indoor flying elite defy gravity with spectacular acrobatics and guaranteed thrills! Free entry, incredible atmosphere!

