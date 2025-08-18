Championnats de France de Tennis à Roland-Garros Stade de Roland Garros PARIS

Championnats de France de Tennis à Roland-Garros Stade de Roland Garros PARIS lundi 18 août 2025.

Venez encourager les meilleurs joueuses et joueurs de leur catégorie !

La programmation des matchs est mise en ligne sur fft.fr la veille à 19h pour le lendemain. L’accès est totalement gratuit mais sur réservation.

Du 18 au 24 août, profitez des animations…

Tennis sur le court Suzanne-Lenglen

En semaine, initiez-vous au tennis entre 17h et 19h.

Le week-end, échangez quelques balles avec une joueuse ou un joueur pro ou un enseignant. Le samedi 23 août de 14h à 20h, le dimanche 24 août de 12h à 17h.

Inscription sur place le jour même.

Testez l’Urban tennis

De 10h à 19h.

Inscription sur place le jour même.

Défiez le Mur

Tout au long de la journée.

…et d’un espace détente et restauration

Pour une pause récréative : chillez dans un transat, jouez au Mölkky et à la pétanque.

Service de restauration ouvert à partir de 10h00.

Venez assister aux Championnats de France de Tennis et profitez des animations gratuitement au Roland-Garros Tennis Club !

Du lundi 18 août 2025 au vendredi 29 août 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS