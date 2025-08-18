Championnats de France de Tennis à Roland-Garros Stade de Roland Garros PARIS
Championnats de France de Tennis à Roland-Garros Stade de Roland Garros PARIS lundi 18 août 2025.
Venez encourager les meilleurs joueuses et joueurs de leur catégorie !
La programmation des matchs est mise en ligne sur fft.fr la veille à 19h pour le lendemain. L’accès est totalement gratuit mais sur réservation.
Du 18 au 24 août, profitez des animations…
Tennis sur le court Suzanne-Lenglen
- En semaine, initiez-vous au tennis entre 17h et 19h.
- Le week-end, échangez quelques balles avec une joueuse ou un joueur pro ou un enseignant. Le samedi 23 août de 14h à 20h, le dimanche 24 août de 12h à 17h.
Inscription sur place le jour même.
Testez l’Urban tennis
- De 10h à 19h.
Défiez le Mur
- Tout au long de la journée.
…et d’un espace détente et restauration
Pour une pause récréative : chillez dans un transat, jouez au Mölkky et à la pétanque.
Service de restauration ouvert à partir de 10h00.
Venez assister aux Championnats de France de Tennis et profitez des animations gratuitement au Roland-Garros Tennis Club !
Du lundi 18 août 2025 au vendredi 29 août 2025 :
gratuit Tout public.
Date(s) :
Stade de Roland Garros 1 place de la porte d’Auteuil 75016 PARIS