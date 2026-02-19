Championnats de France de Trail Bédoin

Championnats de France de Trail

Place des Frères Provane Bédoin Vaucluse

Tarif : 30 – 30 – 51 EUR

selon le choix court ou long

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Le Trail du Ventoux à Bédoin accueille les Championnats de France 2026. Deux défis d’exception L’Origine (50 km, 2500 D+) et Les Balcons du Ventoux (29 km, 1350 D+). Un rendez-vous sportif intense au cœur d’un site mythique.

Place des Frères Provane Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur ventouxorganisation@orange.fr

English :

Trail du Ventoux in Bédoin hosts the 2026 French Championships. Two exceptional challenges: L?Origine (50 km, 2500 D+) and Les Balcons du Ventoux (29 km, 1350 D+). An intense sporting event in the heart of a legendary site.

