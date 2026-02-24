Championnats de France des clubs | Ski de fond

Chalet nordique Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Un événement majeur dans le calendrier national de ski de fond avec la présence de plus de 60 clubs de toute la France et de plus de 700 athlètes. Avec la participation des stars de la discipline, champions et médaillés olympiques de Milan-Cortina 2026.

.

Chalet nordique Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 94 80 info@clubdessportslessaisies.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The resort and the sports club of the Seizes organize the French cross-country skiing and biathlon championships in the presence of athletes from the French World Cup teams. Come admire and encourage the best nationals!

L’événement Championnats de France des clubs | Ski de fond Hauteluce a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme des Saisies