Championnats de France Elite de patinage artistique et danse sur glace Patinoire René Froger Briançon
Championnats de France Elite de patinage artistique et danse sur glace Patinoire René Froger Briançon vendredi 19 décembre 2025.
Championnats de France Elite de patinage artistique et danse sur glace
Patinoire René Froger Parc des Sports Briançon Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-19
Derniers championnats de qualification pour les Jo de Milano Cortina 2026.
Patinoire René Froger Parc des Sports Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98
English : French Elite Figure Skating and Ice Dancing Championships
Final qualifying championships for the 2026 Milano Cortina Winter Olympics.
German :
Letzte Meisterschaften zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand Cortina.
Italiano : Campionati francesi élite di pattinaggio artistico e su ghiaccio
Campionati finali di qualificazione per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina del 2026.
Espanol :
Campeonatos finales de clasificación para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.
