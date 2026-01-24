Championnats de France élite Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Championnats de France élite

Du mercredi 18 au dimanche 22 février 2026. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-18

Le championnat de France Élite de Voile est le nouveau grand rendez-vous national organisé par la Fédération Française de Voile. Du 18 au 22 février 2026, le stade nautique réunira l’ensemble des séries olympiques françaises pour un événement repensé.

18 mois après les Jeux Olympiques, Marseille accueillera le Championnat de France Élite de Voile, le nouveau grand rendez-vous national organisé par la Fédération Française de Voile. Du 18 au 22 février 2026, le Stade Nautique Florence Arthaud réunira l’ensemble des séries olympiques françaises pour un événement repensé, à la fois comme la compétition nationale de l’année mais aussi l’occasion d’une revue d’effectifs en ouverture de saison.



Cette nouvelle formule s’inscrit directement dans la dynamique du projet olympique lancé après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Placé juste avant le démarrage du circuit international, le championnat permet de rassembler les athlètes tricolores après la période hivernale, durant laquelle une partie des leaders s’est entraînée à l’étranger. L’objectif de ce nouveau grand rendez-vous est double mesurer l’état de forme des athlètes, mais aussi leur permettre de travailler avec toutes les cellules de la performance. L’événement est imaginé pour être un véritable laboratoire grandeur nature, permettant de tester les nouveaux formats de course ou des outils plus difficiles à expérimenter sur les compétitions internationales.



Au-delà de l’Équipe de France, ce championnat a pour vocation d’intégrer les jeunes issus des Pôles France et Espoirs. Cette confrontation avec les leaders doit permettre d’évaluer les écarts, de valoriser la relève et de renforcer les liens entre les différentes générations d’athlètes.



Programme

18 février 18h30 cérémonie d’ouverture

19-20-21 février 10h 1er signal d’avertissement pour le départ des compétitions sur l’eau. Aucun départ de course après 16h.

22 février medal races et 18h remise des prix .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The French Elite Sailing Championship is the new national event organized by the French Sailing Federation. From February 18 to 22, 2026, the nautical stadium will bring together all the French Olympic series for a redesigned event.

L’événement Championnats de France élite Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille