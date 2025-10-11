3ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil Marignane

3ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil Marignane samedi 11 octobre 2025.

Bouches-du-Rhône

3ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil Du samedi 11 au lundi 13 octobre 2025. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-11

fin : 2025-10-13

Date(s) :

2025-10-11

Championnat de France Slalom « BRET’S Funboard tour AFF ». Un évènement qui a lieu sur le spot mythique du Jaï où rivalisent de grands compétiteurs !

Un beau spectacle y est assuré, riche en émotions et en rebondissements !

Venez nombreux !

Le Club Nautique Marignanais organise, en partenariat avec l’Association Française de Funboard et la Fédération Française de Voile, la 3ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil.



Disciplines slalom « aileron » (planche à voile), slalom windfoil (planche à voile à foil).



Pour information :

– Le funboard est le cousin de la planche à voile. Il en possède toutes les caractéristiques mais on lui a retiré la dérive.

C’est un support très rapide capable de dépasser largement un catamaran malgré sa petite taille.



– Le windfoil est une pratique dérivée du windsurf qui met en avant la navigation en vol. Grâce à une diminution de la trainée et à la portance générée par le foil, les sensations de glisse sont décuplées. .

Plage du Jaï

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr

English :

French Slalom Championship « BRET’S Funboard tour AFF ». An event that takes place on the mythical spot of Le Jaï, where great competitors compete!

It’s guaranteed to be a great show, with plenty of thrills and twists!

Come one, come all!

German :

Französische Slalom-Meisterschaft « BRET’S Funboard tour AFF ». Ein Ereignis, das am legendären Spot von Jaï stattfindet, wo große Wettkämpfer miteinander wetteifern!

Ein tolles Spektakel ist garantiert, reich an Emotionen und Wendungen!

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Campionato francese di slalom « BRET’S Funboard tour AFF ». Un evento che si svolge sul leggendario spot di Jaï, dove si sfidano grandi concorrenti!

È garantito un grande spettacolo, pieno di emozioni e di colpi di scena!

Non mancate!

Espanol :

Campeonato de Francia de Slalom « BRET’S Funboard tour AFF ». Un evento que tiene lugar en el legendario spot de Jaï, ¡donde compiten grandes competidores!

¡Un gran espectáculo garantizado, lleno de emoción y giros!

¡No se lo pierda!

L’événement 3ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil Marignane a été mis à jour le 2025-03-20 par Office de Tourisme de Marignane