Championnats de France interclubs des Maîtres de natation Châteauroux

Championnats de France interclubs des Maîtres de natation

2 avenue Valéry Giscard d'Estaing Châteauroux

Début : Dimanche 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Après avoir organisé l’édition 2024, le Nautic Club de Châteauroux accueille les 11 et 12 avril 2026 les Championnats de France interclubs des Maîtres au centre aquatique Balsan’éo.

Ce sont plus de 1000 nageurs représentants les meilleurs clubs de nationale 1 et nationale 2 qui vont s’aligner sur l’ensemble des épreuves du programme dans un esprit festif.

Retrouvez le programme complet sur le site www.natation-chateauroux.fr .

2 avenue Valéry Giscard d'Estaing Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 17 39 29 53 nautic.club.castelroussin@gmail.com

English :

Swimming meeting open to young categories, bringing together some 250 youngsters from various departments and regions.

